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美財長致函眾院促提高債限 警告恐6月初違約

2023/1/14 11:47
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，美國可能將在1月19日達到31.4兆美元的法定債務上限，迫使財政部得啟動非常規現金管理措施，以免6月初發生違約。

路透社報導，葉倫在發給聯邦眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等國會領袖的信中說：「一旦達到債務上限，財政部將必須啟動特定的非常規舉措，以免美國出現債務違約。」

她敦促國會議員盡快採取行動調高債務上限，「以充分保障美國的信譽」。

葉倫說：「財政部目前還無法拿出非常規措施能支撐政府債務多久時間的預估，只能說現金與非常規措施應能撐到6月初。」

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目前掌控眾院的共和黨已威脅將利用債務上限，當作要求民主黨人與拜登政府削減開支的籌碼。行政部門與代表財經界的華爾街已擔憂今年因債務上限掀起的激烈鬥爭，恐跟2011年兩黨鬥爭時一樣嚴重。當時美國信用評級短暫遭降級，國內與軍事支出連年被刪減。

白宮在葉倫發信後說，暫不會對提高債限展開協商。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴媒體：「應該無條件讓債限提高。我們不會對此展開協商。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120114

#葉倫
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