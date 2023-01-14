日相岸田：美國重返CPTPP至關重要

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天談到「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）時說，在英國、中國及台灣都表達有意加入的情況下，「美國重返協定至關重要」。

日本朝日新聞報導，正在美國訪問的岸田文雄，當地時間1月13日下午（日本時間今天上午）在華府的約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）發表演說。

CPTPP原為跨太平洋夥伴協定（TPP），是一個由美國主導的綜合性自由貿易協定。不過，2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。

岸田今天在演講時提到英國、中國及台灣都有意加入CPTPP，期盼美國能重返協定，「希望能共同思考要怎麼做比較好，以及能跟美國的各位一起做些什麼，以在這個區域建構一個大家都能同享繁榮的公平經濟秩序」。

產經新聞報導，在這場演講中，岸田也表明有意創設一個規模約500億日圓（約新台幣115億元）的基金，用來與美國等國人士進行國際共同研究，及加強培養年輕研究人員。

岸田說，透過人才相互交流與研究合作，希望有助引領時代的價值創造。

他說，希望跟美國進一步擴大及強化合作領域，並指出「未來世界趨勢方向的最重要關鍵，就是科學技術」。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1120114