美擬售土耳其F-16戰機 參院外委會主席重申反對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）知情人士今天說，美國總統拜登政府告知國會，準備向土耳其出售價值可能達200億美元（約新台幣6056億元）的F-16戰機，但聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲立即表達反對。

民主黨籍的梅南德茲（Bob Menendez）長期以來都不贊成這項交易。

3名消息人士表示，國務院昨天向國會發出非正式通知，告知聯邦參眾兩院監督軍售的委員會，政府打算繼續進行擬議中的交易。

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其於2021年10月要求購買40架洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）的F-16戰機，並為現有戰機採購近80套現代化裝備。雙方的技術會談最近才剛結束。

拜登政府支持這項軍售案，數月來一直與國會保持非正式聯繫，以爭取國會批准。然而，拜登政府迄今都未獲得國會首肯。

梅南德茲在聲明中說：「正如我一再明確表示，我強烈反對拜登政府向土耳其出售F-16新機的提案。」

這項軍售案仍在非正式審查過程中，但只要土耳其拒絕准許瑞典和芬蘭加入北約，美國國會也不太可能批准這項軍售案。

在俄羅斯2022年2月底入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭於5月結束數十年來的中立立場，申請加入北約，但土耳其反對，且指責兩國庇護武裝分子，包括非法的庫德工人黨（PKK）成員，要求兩國採取應對措施。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）1120114