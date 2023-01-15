日相岸田警告：東亞可能成為下個烏克蘭
2023/1/15 01:30
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天表示，他告訴西方大國領袖，東亞有可能成為下個烏克蘭；他並呼籲各國統一陣線，對抗崛起的中國和好戰的北韓。
法新社報導，日本今年是七大工業國集團（Group of Seven）輪值主席國，岸田已造訪德國以外各成員國，昨天與美國總統拜登會談。他結束在華盛頓的訪問行程時表示，他對其他G7國家領袖表達了「對東亞地區安全環境的強烈危機感」。
岸田在記者會表示：「烏克蘭的情勢可能是東亞地區明日要面對的局面。」
他指出：「日本週邊地區情勢日益嚴峻，因為有人意圖片面改變東海和南海地區的現狀，加以北韓的核子和飛彈活動有激化之勢。」
岸田未點名，但顯然這番話是指中國對東海和南海的態度越來越強勢。中國8月在台灣週邊大規模軍演時，曾發射飛彈到日本專屬經濟區海域。
不過，岸田表示，日本尚未決定是否加入美國行列，限制中國進口對先進技術關係重大的半導體。他說：「對美國和理念相近國家而言，半導體攸關經濟安全。我們要再更密切溝通，思考如何處理這項議題。」（譯者：林治平）1120115
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
日相岸田：美國重返CPTPP至關重要