悼94歲冥誕 拜登：金恩博士種族平等夢尚未實現

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（中央社亞特蘭大15日綜合外電報導）美國總統拜登今天在美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）的教堂演說時表示，金恩博士的種族平等和正義的夢想尚未實現，並再次呼籲為美國靈魂而戰。

喬治亞州亞特蘭大是金恩博士的故鄉，他曾在埃比尼澤浸信會教堂（Ebenezer Baptist Church）擔任牧師，今年1月15日是金恩博士94歲冥誕。

法新社報導，拜登在亞特蘭大埃比尼澤浸信會教堂說：「我曾在國會、國王、女王和世界各國的領導人面前發表演說。我這種事做了很久，但在此令人生畏。」

金恩博士1968年在田納西州曼菲斯（Memphis）遭刺殺身亡。美國自1986年起將每年1月第3個星期一定為馬丁．路德．金恩紀念日（Martin Luther King Jr. Day），屬於聯邦法定假日，今年落在1月16日。

拜登到亞特蘭大紀念這個節日，回憶起爭取民權和反對種族歧視的金恩博士最著名的演講，他在演講中一再重複「我有一個夢」這句話。

拜登表示：「在這個夢想中，我們都應享有自由和正義，實現這個夢想仍然是我們時代的任務，因為它還沒有實現。」

拜登告訴集會民眾，他在辦公室裡放了一尊金恩博士的半身像。

他說：「要持續為這個國家的靈魂而戰，這是一場持續不斷的奮鬥。這是希望與恐懼、善良與殘忍、正義與不公正之間持續的纏鬥。」

「美國的靈魂體現在神聖的命題中，即我們生而平等，並且是按照上帝的形象創造。這就是金恩博士為之獻出生命的神聖命題。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1120116