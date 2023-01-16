北京：日美合謀詆毀中國 十分危險

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（中央社台北16日電）美國總統拜登和日本首相岸田文雄日前在華盛頓舉行會談，中國外交部發言人汪文斌今天說，「日美合謀上演詆毀中國形象、干涉中國內政、打壓中國發展的鬧劇，既十分虛偽，也十分危險」。

北京日報app（應用程式）報導，中國外交部今天的例行記者會上有媒體提問，美日聯合聲明中，指中國違反基於規則的國際秩序，導致當前亞太地區挑戰上升。雙方致力於加強美日同盟和對日防衛，並在東海、台灣等議題上指責中國，中方有何回應？

汪文斌回答，日美合謀上演「詆毀中國形象、干涉中國內政、打壓中國發展的鬧劇，既十分虛偽，也十分危險」。中方對此堅決反對，已就此向有關國家提出嚴正交涉。

他並回顧歷史指稱，「日本曾步入軍國主義歧途，發動侵略戰爭，犯下嚴重反人類罪行」，稱日方再次表現出「強軍擴伍的危險態勢」。日本防衛預算連續11年大幅增長，「甚至謀求將北約引入亞太地區」。

汪文斌還警告日方說，做亞太安全穩定的破壞者、攪局者，必將遭到地區國家的普遍反對和強烈反制。

對於美國，汪文斌則說，「美國對別國一再奢談規則和秩序，但自身卻是當之無愧的國際規則和秩序頭號破壞者」，「只要不符合美國的利益，美方就會無視、修改甚至推翻已有的規則，哪怕有關的規則正是美方自身提議制定的」。

汪文斌表示，中方將採取必要措施，堅決捍衛自身主權、安全、發展利益。中方敦促美日摒棄冷戰思維，「去除遏制打壓中國的心魔，停止窮兵黷武、禍亂世界的危險行徑，回歸和平、友好、合作的人間正道」。

另外，根據央視新聞app，針對美日外長、防長舉行「2+2」會談後發表聯合聲明，汪文斌說，美日聯合聲明「操弄話術、混淆視聽，渲染鼓噪『中國核威脅』，企圖為自身軍事力量鬆綁尋找借口」。中方對此堅決反對，已提出了嚴正交涉。

他說，中國始終堅定奉行「自衛防御的核戰略」，恪守任何時候、任何情況下不首先使用核武器，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。

拜登（Joe Biden）13日與岸田文雄舉行雙邊會談。會後聯合聲明指出，美日對台立場不變，重申維護台海和平穩定的重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸問題。

岸田在約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）演說時更表示，中國是日本和美國面臨的「核心挑戰」。「日本、美國和歐洲處理各自與中國的關係時，絕對有必要團結起來。」（編輯：張淑伶/邱國強）1120116