巴西派部長赴世界經濟論壇年會 展現國家新定位

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）世界經濟論壇年會今天在瑞士達沃斯開幕，巴西由財政部長哈達德和環境部長席瓦代表參加，向國際社會重新定位巴西，與全球投資人重新建立聯繫。

席瓦（Marina Silva）今天首先在「與自然和諧相處」小組討論中發言，向全球投資人重新定位巴西，表明總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將在第三任政府致力使巴西擺脫前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）留下的混亂，進入民主、消除不平等、尊重多樣性和可持續性的繁榮新週期。19日席瓦將參與「處在十字路口的亞馬遜」小組討論。

聖保羅高等教育研究機構（Insper）經濟學教授杜馬（Roberto Dumas）指出，國際社會向來都會在世界經濟論壇（WEF）年會中討論環境議題，但今年巴西政府指派席瓦代表參加，不僅是象徵性的，而且旨在鼓勵與環境領域的重要參與者進行對話。

杜馬分析指出，席瓦將在年會中展示過去4年波索納洛政府對巴西造成的損害，尋求與全球重新建立聯繫，並致力於討論重要的環境和可持續性問題，包括亞馬遜雨林大火和保護該地區的動植物。

哈達德（Fernando Haddad）將在世界經濟論壇年會表明巴西在政治和經濟領域已經恢復「正常」。

哈達德預定17日在「巴西，新的劇本」小組討論中說明，魯拉開啟第三任期將著重於消除飢餓，採取減少2023年公共財政赤字的措施，與國會協商通過稅制改革，確保巴西經濟恢復可持續成長。18日哈達德將參與「拉丁美洲領導人」小組討論。

杜馬表示，魯拉政府將透過哈達德讓世界了解巴西有意建立新的財政框架，扭轉波索納洛任內採取的孤立主義，尤其是針對一些重要的貿易夥伴。

聖保羅瑪肯西大學（Mackenzie）政治傳播學教授麥塞多（Roberto Macedo）指出，8日在巴西首都巴西利亞發生對三權機關的攻擊事件，也可能在論壇有關捍衛民主和制度的討論中成為主要議題，例如巴西將如何在維持和平進程中控制民主平衡。

自巴西利亞攻擊事件發生以來，巴西就成為國際輿論場上關注的焦點，成為北大西洋公約組織（NSTO）成員國之間的會談議程，並引起其他全球組織的注意。

麥塞多表示，單憑巴西這次迅速控制住暴亂局勢，順利挺過機關危機，已經讓世界另眼相看。政府必須利用在論壇的發言空間，討論真正涉及其利益的問題，以及捍衛「溫和」的國際問題。（編輯：馮昭）1120117