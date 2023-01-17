瑞典芬蘭想入北約 土耳其放話：先交出恐怖分子

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（中央社安卡拉16日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說，瑞典和芬蘭必須驅逐或引渡多達130名「恐怖分子」到土國，土國國會才會批准瑞典和芬蘭欲加入北約的申請。

路透社報導，這兩國在俄羅斯去年入侵烏克蘭後申請加入北大西洋公約組織（NATO），但必須通過北約30個成員國全數同意。土耳其和匈牙利尚未認可瑞典和芬蘭的申請。

土耳其表示，瑞典首先特別要對土國視為恐怖分子的人採取更明確的立場，這些人主要是庫德族武裝分子，以及一個2016年發動政變未遂的組織。

艾爾段昨天晚間表示：「我們說，你們要是不把你們的恐怖分子移交給我們，我們就不能經由國會通過（瑞典芬蘭加入北約的申請）。」他指的是去年11月與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在一場聯合記者會上的發言。

艾爾段說：「要是想在國會通過，首先你們必須移交超過百名這些恐怖分子給我們，大約130人。」

芬蘭政治人物把艾爾段的訴求解讀為對上週發生在瑞典首都斯德哥爾摩一起事件的憤怒回應；一個庫德族團體為表達對艾爾段的不滿，上週在斯德哥爾摩市政府外發起小規模抗議，將一個艾爾段的人偶倒吊示眾。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）對芬蘭國家廣播公司（YLE）表示：「我相信這一定是對過去幾天事件的回應。」

哈維斯托表示，他對土國方面的任何官方新訴求並不知情。

作為對斯德哥爾摩人偶倒吊事件的回應，土國取消了瑞典國會議長諾倫（Andreas Norlen）原訂訪問安卡拉的行程，諾倫後來改為訪問芬蘭赫爾辛基。

芬蘭國會議長范哈能（Matti Vanhanen）在與諾倫召開的聯合記者會上表示：「我們要強調，我們在芬蘭和瑞典都擁有言論自由，無法加以管制。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120117