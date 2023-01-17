與俄聯合軍演 白俄反對派領袖：宣示意味較大

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（中央社瑞士達沃斯16日綜合外電報導）俄羅斯和白俄羅斯舉行聯合軍事演習，白俄流亡的反對派領袖今天表示，她不認為俄國會從白俄對烏克蘭發動進攻，但可能會從那裡發射更多飛彈襲擊烏國。

俄羅斯和白俄羅斯今天展開聯合軍演，引發烏克蘭和其他西方國家的擔憂，他們擔心俄國會從白俄對烏國發動新的地面攻勢。

在世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）於瑞士的達沃斯（Davos）召開年會期間，季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）接受路透社訪問時表示，她認為這次的軍演是要嚇唬白俄羅斯人民，讓他們覺得有發生戰爭的可能性，並讓白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）看起來是竭盡所能在避免衝突發生。

在2020年總統大選後逃離白俄的季哈諾夫斯卡婭說：「聯合軍演的另一個目的是要威脅烏克蘭人，轉移他們的焦點，並將烏軍的注意力從烏東轉移到北部邊境。」

白俄羅斯表示，這場聯合軍演屬防禦性質，白俄不會參與俄烏戰爭，俄羅斯也否認施壓魯卡申柯，要他在俄方所謂「特殊軍事活動」的衝突中有更積極的作為。

自俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭以來，白俄羅斯已舉行了數次軍演，不論單獨或與俄國舉行聯合軍演都有，並不斷投入武器和軍事設備強化軍演。

不過，白俄羅斯人參加俄烏戰爭的意願有多大，目前還不清楚。

季哈諾夫斯卡婭說：「魯卡申柯政權並不確定，若派兵與俄羅斯軍隊一起到烏克蘭作戰，白俄人民是否不會倒戈、躲藏或叛逃，所以魯卡申柯和（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）對現狀感到滿意。」

魯卡申柯是蒲亭少數堅定不移的盟友之一，自俄羅斯去年2月24日侵烏以來，他同意俄羅斯將白俄羅斯當作發射飛彈攻擊烏克蘭的基地。

季哈諾夫斯卡婭說：「我不認為可能會發生地面攻擊，但飛彈可隨時從白俄羅斯的土地發射。」

她說：「蒲亭知道讓白俄羅斯部隊參戰，可能會帶來無法預知的後果。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120117