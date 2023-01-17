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德外長籲成立國際特別法庭 審理俄侵烏罪行

2023/1/17 10:39
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（中央社海牙16日綜合外電報導）德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天呼籲，以俄羅斯入侵烏克蘭為由，成立國際特別法庭起訴俄國領導人。

路透社報導，貝爾伯克在海牙國際法學院（Academy of International Law）發表演說時表示，需要的是一個「能調查俄羅斯領導人，並讓他們受審的法庭」。國際刑事法院（International Criminal Court）也位於海牙。

她說，烏克蘭政府擔心俄羅斯不能因其侵略行為在國際刑事法院遭到起訴，因為國際刑事法院只能處理原告和被告都是法院成員的案件，或由聯合國安全理事會（UNSC）提交的案件。

國際刑事法院正在調查在烏克蘭的戰爭罪和危害人類罪，但根據2018年通過的規定，國際刑事法院不能以單獨的侵略罪起訴俄羅斯，因為它不是成員國。

俄羅斯不是國際刑事法院成員，而作為擁有安理會常任理事國否決權的5個世界大國之一，俄羅斯可能阻止將案件提交給國際刑事法院。

貝爾伯克在海牙國際法學院的演講中說：「我們現在在這裡，必須向俄羅斯領導人發出明確訊息，那就是侵略戰爭不會不受懲罰。」

烏克蘭、歐洲聯盟（EU）和荷蘭公開支持設立特別法庭。俄羅斯將其在烏克蘭的作為稱為「特殊軍事行動」，否認包括蓄意以烏克蘭平民為目標、導致數千人喪生的戰爭罪指控。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120117

#國際刑事法院
#俄羅斯
#貝爾伯克
貝爾伯克
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