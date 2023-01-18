印尼最大貿易夥伴中國開放邊境 學者：憂喜參半

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（中央社記者李宗憲雅加達18日專電）中國開放邊境超過一週，印尼期待中國遊客能使旅遊業復甦，但印尼學者說，仍得小心因遊客入境而使疫情再爆發，經濟方面也不一定有利，像是資金回流中國可能影響印尼股市表現。

自中國政府宣布解除邊境管制後，印尼政府期盼中國遊客能為受COVID-19疫情重創的旅遊業注入活力，印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）之前對媒體表示「歡迎中國遊客」，且與美、日、韓等國不同，未對中國公民實施入境採檢，更喊出今年要吸引25萬人次中國遊客的目標。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，每年約有200萬中國旅客赴印尼旅遊，去年1月至10月赴印尼的中國公民卻降至10萬人以下，僅有9萬4924人。因此不僅印尼政府，許多業者也期待中國遊客到來能為他們提高收入。

在深受中國人喜愛的旅遊勝地峇里島，許多餐廳及飯店業者正摩拳擦掌等待中國人到來。然而，自中國開放邊境以來，峇里島與中國的直航班機仍未恢復，要看到大量中國旅客湧入，可能還得等待一段時間。

位在雅加達的小販向中央社說：「我相信印尼很安全，重點是他們（中國人）不要傳播病毒。」另一名業者則認為，照顧好自己的身體最重要，他期待中國遊客能為他增加收入。

相較於業者和當局期待中國遊客能帶來經濟復甦，印尼學者則對疫情可能因中國公民入境而蔓延感到擔憂。

印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）執行主任尤塞（Yose Rizal Damuri）向中央社表示，中國遊客到印尼旅遊，必定能促進旅遊業復甦，但他也說：「仍得牢記疫情對我們的負面影響，疫情仍在發展中，因此要更注意如何觀測及監督，包括中國遊客在內。」

另外，在投資方面，中國對印尼愈趨重要，據統計，去年1至9月，中國是印尼的第二大投資來源國，僅次於新加坡。而中國作為印尼最大的貿易夥伴，邊境開放後對印尼經濟及投資領域有何影響也受關注。

尤塞向中央社指出，疫情對中國經濟產生重大影響，目前中國面臨房地產市場疲弱及人口減少等問題，這將有利於印尼經濟發展，增加印尼商品出口。他說，中國商人及投資人可能重新考慮其他投資機會，印尼就是選項之一。

經濟學者蘇雅普特拉（Suryaputra Wijaksana）也向印尼媒體提出類似看法，他向CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）說，中國在中共20大後政策走向不確定性增加及房地產業的危機，都可能會阻礙私營部門投資。

蘇雅普特拉說，中國對印尼經濟的正面影響仍需要一段時間，因為疫情會擾亂當地經濟，另外，中國春節長假也會抑制進出口活動。

中國開放邊境可能對印尼股市產生負面影響。他說：「中國開放後將會使部分資金回流中國，進而影響印尼股市的表現。」（編輯：郭中翰）1120118

印尼已鬆綁COVID-19防疫措施，但民眾在捷運站內仍會戴上口罩，學者擔憂中國開放邊境後，印尼已趨緩的疫情可能捲土重來。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年1月18日