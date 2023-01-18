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英國稱出於道義責任 允軍援烏克蘭挑戰者2型戰車

2023/1/18 12:54
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）英國承諾提供烏克蘭14輛挑戰者2型戰車，成為第1個將提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家。英國外交大臣今天表示，做出這個重大決定，是出於「道義責任」。

法新社報導，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在訪問華盛頓時表示，英國成為第1個同意提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家，是在向俄羅斯總統蒲亭發出訊號。

他在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）說：「蒲亭應該明白，我們有戰略上的耐力和他們周旋到底，直到任務完成。為了保護他自己軍隊的生命，他能做的，就是了解我們將堅持與烏克蘭人一起，直到他們取得勝利。」

他說：「有屍袋從俄羅斯前線送回來，烏克蘭人也有，所以這個決定是基於道義責任。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）14日宣布，他的政府將提供14輛挑戰者2型（Challenger 2）戰車，這讓俄羅斯指責英國加劇衝突。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與柯維立會面後表示，「我們為」戰車決定「鼓掌」。

他沒有說美國也將運交戰車，但他表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週稍晚將就烏克蘭問題與盟友會面。

布林肯在聯合記者會上說：「我預計未來幾天你們會聽到更多宣布。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120118

#英國
#柯維立
#蒲亭
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