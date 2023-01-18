美國公民被中國拘禁多年 家屬盼布林肯出手搶救

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）媒體報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月5日將至北京會晤中國外交部長秦剛。家人被中國不當拘留的一些美國人希望布林肯能藉此行，敦促中國當局釋放他們的摯愛。

路透社報導，史威登（Katherine Swidan）的兒子馬克（Mark Swidan）已被中國囚禁超過10年，過去10年來，史威登甚至沒看過他的照片，上次聽到他的聲音是在2018年。

史威登在德州盧陵（Luling）家裡接受電話訪問時說：「我給布林肯的訊息是：說出他們的名字。他們是美國公民，他們遭到不正當拘留。真是夠了。」

儘管沒有相關證據，德州商人馬克‧史威登仍遭中國法院以毒品相關罪名定罪，並於2019年被判死緩。聯合國（UN）工作小組已認定他是被任意拘留，此舉違反國際法。

美國總統拜登（Joe Biden）政府近期高調換囚，例如用被美國定罪的俄羅斯軍火商，交換俄國釋放女籃球星格林納（Brittney Griner）。這鼓舞了類似受害者的家屬，發聲籲請華府替關押在中國的美國公民多做點事；其中，有些人已承受煎熬逾10年，領事卻極少接觸。

但被拘留者的議題經常迷失在美中複雜關係的大框架中，而近期美中關係已跌至數十年來的低谷。

而且不同於格林納，美國一般民眾不太知道那些被關在中國的美國公民。

家屬表示，親屬的自由不應跟棘手的政策議題綁在一起，而是應該透過另一個聚焦人道事務的管道來處理。

哈里森‧李（Harrison Li）的父親、華裔美國人李凱（Kai Li，音譯）2016年起就被中國拘留，哈里森說：「這種事不能當成長期政策題目來處理。」

「我爸不是複雜政策問題，這個問題非常簡單明瞭，就是一名無辜美國公民被中國政府當成人質來設法換得什麼。」

中國法院2018年以間諜罪名判處李凱10年徒刑，李凱否認指控。

哈里森表示，華府與北京近幾個月討論了美國人被關在中國的事，但都沒什麼進展，「這就是為何布林肯國務卿藉下月出訪讓此事持續受關注、保持繼續協商，有多麼重要」。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）等美國高官去年12月訪問中國時曾告訴中方，讓遭到不當拘留、被中國禁止出境的美國公民獲釋，是拜登個人的優先要務。

拜登去年11月與中國國家主席習近平會面，根據熟悉會談過程的消息人士，拜登在會中曾提起這項議題，但未提到被拘留的特定美國人姓名。

熟悉布林肯訪中計畫的消息人士說，布林肯確實有意在會談時提及馬克‧史威登、李凱和美國牧師林大衛（David Lin）等知名被拘留者。林大衛自2006年起就被中國拘留。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120118