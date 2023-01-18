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印尼中資工廠暴動後復工 學者憂引發反中情緒

2023/1/18 19:20
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（中央社記者李宗憲雅加達18日專電）印尼中資鎳礦廠14日發生暴動造成兩人死亡，停工數日後已復工，警方今天已釋放54名遭拘捕的工人並將18人列為嫌犯。印尼學者提醒，當局必須深入調查此事，否則恐會掀起反中或反華情緒。

中國江蘇德隆鎳業公司位於印尼莫羅瓦利縣（Morowali）的鎳礦工廠14日因勞資糾紛爆發衝突，入夜後演變成暴動，導致兩人死亡，工廠停工數日後，17日恢復運作，數百名工人陸續返回工作。

暴動起因為勞工要求更好的安全條件及薪資，印尼學者呼籲警方，必須深入追究這起暴動並拉高調查層級，並警告，若未控制好情勢，可能引發反中及反華情緒，示威抗議也可能蔓延至印尼其他城市。

印尼總統大學（President University）國際關係講師賴劍文（Harryanto Aryodiguno）表示，這起事件牽涉中國公司、中國人，因此相對敏感，若政府和警方未控制好情勢，暴動可能會延伸其他城市。

賴劍文向中央社指出，外國人的薪水比本地人高，常會引發本地勞工不滿，類似情況不僅發生在中國公司，印尼本地公司也如此。但他強調：「因這起事件牽涉中國和華人，而加深反華情緒，政府必須謹慎面對，調查背後是否有人策劃暴動，以避免勞工糾紛延伸至種族議題，或針對當地華裔。」

印尼外交學者拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）也提出類似看法。他在「外交家」（The Diplomat）網站撰文稱，「導致兩名工人死亡的暴力事件，可能會引發印尼的反華情緒」。

他解釋，當地冶煉廠近期發生多起事件，部分事故造成工人傷亡，14日工人向公司提出多項訴求，但勞資雙方未達成協議，隨後發生暴動。該文指出，這已經不是印尼第一次發生與中國工人有關的爭議。

拉瑪特舉例，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，印尼政府允許多名中國工人入境，當時有許多印尼勞工因疫情而失業，因此引發不滿情緒。

他在文中寫道：「總統佐科威（Joko Widodo）對中國投資及中國公民歡迎的態度，引發對中國工人的負面觀感，產生反華情緒，而發生在莫羅瓦利縣的這起暴動，可能加劇這樣的負面情緒。」

拉瑪特呼籲當局須徹底調查這起事件，且必須將德龍鎳業公司在印尼的公司PT Gunbuster Nickel Indonesia（GNI）過去有關安全及員工管理的不良記錄納入評估，也要滿足員工需求，否則「類似的抗議活動將蔓延到印尼其他地區，特別是在中國工人所在的地區」。

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不過，賴劍文認為，目前印尼政府對此事件控制得宜，警方反應快速，反中或反華情緒應該不會提升。另一名印尼學者則認為，目前該事件仍未有反華情緒。

印尼艾哈邁德雅尼將軍大學（Jenderal Achmad Yani University）國際關係講師尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）向中央社說，這是一起單一事件，與其他華裔族群沒有關係，人們也能區分外國華人（中國人）或是本地華人，因此與種族無關。另外，他表示，暴動發生地點位於偏遠地區，目前沒有在印尼引發反中情緒。（編輯：韋樞）1120118

#印尼
#賴劍文
#中國
賴劍文
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