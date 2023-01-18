達沃斯論壇 UN秘書長籲企業提可信淨零承諾別漂綠

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（中央社瑞士達沃斯18日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲齊集瑞士達沃斯世界經濟論壇的企業領袖依循專家組勾勒的原則，提出可信而且可以歸責的淨零承諾。

路透社報導，聯合國和制定全世界工商業國際標準的國際標準化組織（ISO）去年11月推出的指導方針可以成為參考文本，幫助組織提出紮實計畫，避免喊口號、炒作和混淆視聽。

古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴在達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇（WEF）年會的代表們，越來越多公司承諾將溫室氣體排放儘可能減到接近零，但是他們用以衡量的基準點和標準「通常啟人疑竇或晦澀難懂」。

提到有些企業會信口雌黃標榜自家產品生態友善時，古特瑞斯說道：「這為漂綠大開方便之門。」

他敦促與會人士：「針對如何達到淨零提出可信、透明的過渡計畫，在今年底之前提出相關計畫。」

古特瑞斯說：「淨零排放過渡必須以真正減排為基礎，而不是仰賴碳權和影子市場。」

他提到，美國和中國有意義參與氣候、貿易和技術等議題，這是避免衝突的關鍵。兩國在從貿易到人權的議題上都針鋒相對。

「舉世兩大經濟體脫鉤，我們冒著發生被我稱為大裂帶的那種風險。這是我們最不希望看到的事情。」

談到全球應對新一波疫情的準備時，古特瑞斯表示，世界沒有從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中學到教訓。

「為日後的大流行做好準備，我們還早得很呢。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1120118