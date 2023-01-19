小馬可仕：南海問題令我徹夜難眠 菲國致力和平

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（中央社瑞士達沃斯18日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，有爭議的南海局勢緊張讓他「徹夜難眠」，但儘管北京當局提出領土爭端問題，菲律賓仍致力於和平。

法新社報導，小馬可仕在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）上表示，每當中國或美國軍艦穿越該地區，使得緊張局勢升級後，菲律賓都會以「旁觀者」身分關注。

他說：「如果這裡出了什麼問題，我們就會受到連累。」

小馬可仕說，這種情況「讓你無論晚上還是白天都睡不著覺，大部分時間都難以入眠」。他本月稍早訪問北京期間曾與中國國家主席習近平討論中國在南海的行動。

「局勢隨時都在變化，瞬息萬變。所以你必須時刻注意，以確保至少了解當前的情況，這樣才能做出反應。」

中國和菲律賓在南海問題上存在分歧，儘管國際法庭裁定中國主張的「9段線」沒有法律依據，北京仍聲稱對幾乎整個地區擁有主權

菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊也都聲稱對南海部分海域擁有主權，且各自宣示海域有所重疊。在有報導稱中國已開始在南沙群島周圍擴建幾個無人島礁後，馬尼拉上個月下令軍方加強在南海地區的軍事存在。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1120119