北約擬提供較重型武器 烏克蘭籲盟邦加快決策速度

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（中央社達沃斯18日綜合外電報導）北大西洋公約組職（NATO）秘書長今天表示，北約國家將宣布為烏克蘭提供新的「較重型武器」，與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲他的支持者加快決策速度。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日將在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）與大約50國防長召開會議，其中包括北約30個成員國。

法新社報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）上說：「我們在那裡（蘭斯坦空軍基地）傳達的主要訊息，將是提供更多且更先進的支持、較重型和較現代武器，因為這是為我們的價值觀而戰。」

英國等許多烏克蘭盟邦本月已宣布將加強對基輔的軍事支持，儘管此舉可能激怒俄羅斯。

美國已承諾將運送其強大的布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles），而法國則提供了具高機動性的AMX-10 RC裝甲車；西方國家一直猶豫不決，是否要向烏克蘭提供這種進攻性較強的武器。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一直呼籲各方提供西方設計的現代重型戰車，分析人士說，這些戰車對烏克蘭東部正在進行中的戰鬥至關重要，烏軍需要重型裝甲車來突破固若金湯的防線。

五角大廈一名高階官員今天表示，美國目前不準備向烏克蘭提供先進的艾布蘭戰車（Abrams），原因是維修和訓練困難。

烏克蘭一再極力爭取現代的西方戰車，以協助其對抗俄羅斯入侵，據報德國在是否提供這類援助方面，端視華府是否願意提供艾布蘭戰車而定。

當被問及美國是否將向烏克蘭提供艾布蘭戰車時，負責政策事務的美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）告訴記者，「我想我們還沒到那一步」，儘管他並未完全排除未來改變立場的可能性。

卡爾說：「艾布蘭戰車是非常複雜的設備，價格高昂，很難訓練，它有一個噴射發動機，這不是一種最容易維護的系統。」

卡爾還提到，奧斯汀一直希望避免向烏克蘭提供「他們無法修復、無法維持，而且從長遠來看他們負擔不起，因為沒有幫助」的設備。

德國和美國媒體都說，除非華府做出類似決定，否則柏林不會同意向烏克蘭提供豹式（Leopard）戰車，不過盟邦已向基輔承諾，將提供其他多種裝甲車。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）14日宣布，將向烏克蘭提供挑戰者2型（Challenger 2）戰車，成為第一個承諾提供西方重型戰車給烏克蘭的國家。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120119