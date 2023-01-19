美媒：援烏主戰坦克 德盼美拋磚引玉

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（中央社柏林18日綜合外電報導）德國高層官員今天表示，除非美國同意援烏美製主戰坦克，否則德國暫不會讓自家或盟國將手中的德製豹2坦克運交烏克蘭。

「華爾街日報」報導，據設於倫敦的智庫「國際戰略研究所」（IISS）統計，北大西洋公約組織（NATO）盟國有超過2000量的德製豹2（Leopard 2）戰車，豹2目前在世界仍屬一流的主戰坦克。

包括波蘭、芬蘭、丹麥等幾個歐洲盟邦都稱已準備好將自家的德製坦克軍援烏克蘭，就等柏林當局點頭，但還沒人正式向德國提出申請；根據德國法規，交付德製武器給第三方需德國同意。英國日前宣布送交14輛挑戰者2型（Challenger 2）主戰坦克給烏克蘭。

德製的豹式主戰坦克有2種，分別是1960年代設計的豹1（Leopard 1）與後繼的豹2。官員透露，短期內德國本身能給烏克蘭的豹2僅約15輛。

未具名的德國高層官員認為，外人搞不清楚哪些豹2是德國輸出、哪些是從第三國輸出，屆時易添爭端。

但五角大廈第3號人物、主管政策的國防部次長卡爾（Colin Kahl）今天被問到會否援烏M1艾布蘭（Abrams）主戰坦克時答覆媒體「時機還未到」。

卡爾說：「M1坦克極為精密且不斐，訓練也不易，它不是件容易保修維護的系統。」他雖未直接回絕德國拋出美國先提供坦克的呼籲，卻說五角大廈不想提供對方「無法自行維修、自行建立後勤補保且長期來看根本負擔不起」的裝備。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，涉及如何支持烏克蘭的決策時，德國與盟友間是「戰略連動」關係，包含是否提供主戰坦克。華爾街日報認為，蕭茲形同把壓力丟回給美國總統拜登來處理這一棘手難題。

蕭茲內閣裡對援烏主戰坦克意見分歧。較小執政夥伴的綠黨與自由民主黨都願提供，但蕭茲本人與他所屬的左傾社民黨卻始終不願意，尤其只要美國拒絕拿出自家的M1坦克，社民黨與蕭茲的態度就更堅決。

今天被問到為何不願提供豹2給烏克蘭時，蕭茲告訴世界經濟論壇（WEF），他擔心俄烏戰爭會演變到不可收拾。

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蕭茲說：「烏克蘭英勇抗敵確實能指望我們相挺，但我們不想把事情搞大成俄國與北約間的戰爭，這點也很清楚。」

另有美國媒體引述知情人士披露，美國打算提供烏克蘭100輛史崔克（Stryker）8輪裝甲車，作為價值約25億美元新軍事援助的一部分。多國國防部長將於19日在德國的拉姆施坦（Ramstein）空軍基地會晤，屆時西方料將宣布新一輪對烏援助。（譯者：陳亦偉）1120119