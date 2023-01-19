南非聯合俄羅斯和中國 2月舉行海上軍演為期10天

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（中央社約翰尼斯堡19日綜合外電報導）南非今天宣布，下個月將偕同俄羅斯和中國進行為期10天的聯合海上軍事演習。俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，南非一直拒絕加入譴責俄羅斯的行列。

法新社報導，南非軍方指出：「為強化南非、俄羅斯和中國之間早已蓬勃發展的關係，三個國家將舉行聯合海上演習。」

演習代號為「莫西」（Mosi），在南非當地的茨瓦納語（Tswana）為「煙霧」的意思。這場演習將為期10天，預定從2月17日到27日，在德班（Durban）和理查茲灣（Richards Bay）之間的外海舉行。

南非國防軍表示，這將是南非、俄羅斯和中國的海軍第2次舉行這類演習。

三個國家的海軍首次舉行聯合海上演習是在2019年11月，地點位於南非開普敦（Cape Town）外海。

南非國防軍提到，會派出超過350名軍事人員參加演習，目的在於分享作戰技能與知識。

南非最近接下金磚五國（BRICS）輪值主席國任務。金磚五國挑戰美國和歐洲主導的全球治理架構，成員有巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

莫斯科當局出兵侵略烏克蘭，引發西方國家全面制裁，但南非拒絕加入譴責俄羅斯的行列。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1120119