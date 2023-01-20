搶攻穆斯林旅遊市場 觀光局攜手大馬明星推宣傳片

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（中央社台北20日電）為搶攻2023年穆斯林旅遊市場，交通部觀光局疫後首度邀請馬來西亞人氣明星艾達婕班（Ayda Jebat）出任台灣穆斯林友善觀光推廣大使，赴台走訪多個特色景點拍攝宣傳影片；影片於今天首映。

觀光局駐吉隆坡辦事處今天發布新聞稿表示，邀請馬來西亞穆斯林人氣女星艾達擔任觀光推廣大使，並推出Salam Taiwan 2023宣傳影片，盼藉此吸引更多馬來穆斯林旅客赴台旅遊。

辦事處指出，Salam Taiwan 2023針對動感台灣、友善穆斯林、浪漫台灣、精彩台灣等4大主題向穆斯林旅客宣傳台灣觀光特色資源。這次推出的宣傳影片以「聆聽台灣之音」為發想，由艾達日前親自走訪清境農場、合歡山、阿里山、台北街頭、主題樂園、休閒農場及原住民部落等特色景點，結合旅程中的風聲、水聲、火車聲、原住民歌聲及美食烹飪聲等聲音紀錄，呈現台灣多元魅力。

艾達表示，很開心能擔任台灣穆斯林友善旅遊的馬來西亞宣傳大使，在此之前從未想過赴台旅遊，因為台灣對她來說非常陌生；這次到台灣拍攝影片是首次踏上寶島，沒想到一去就「墜入愛河」。

她說，各個景點及人、事、物都讓她感到很有趣，也發現各式清真食物美味可口，且很容易就能吃到。她已迫不及待要將美麗且富有人情味的台灣推薦給粉絲。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼也在今天活動頒發馬來西亞地區台灣穆斯林友善觀光代言人委任狀給艾達，由新任駐馬來西亞代表葉非比見證。

葉非比表示，大馬旅客赴台觀光非常便利，目前共有華航、長榮及星宇等多家航空直飛台灣。未來將透過馬來西亞電視廣告、電影院映前廣告、戶外電子看板及網路等通路播放宣傳影片，盼促成馬來穆斯林赴台旅客每年雙位數成長的目標。

觀光局駐吉隆坡辦事處指出，目前台灣已有近300家餐廳與旅館獲「清真認證」。根據萬事達卡2022年「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣位居全球非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地第2名。

觀光局先前表示，馬來西亞為台灣觀光重點客源市場，2019年共有53萬人次來台，居東南亞各國首位，相對大馬3200萬人口約6成的穆斯林旅遊商機，顯示穆斯林來台市場具開發潛力，成為觀光局開拓疫後客源的重點工作。（編輯：陳惠珍）1120120