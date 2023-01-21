美成屋銷售連降11個月 年銷售降幅為2008年來最大

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據今天出爐的產業數據，美國成屋銷售連續11個月下滑，過去1年年銷售降幅為2008年以來最大。

法新社報導，全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors，NAR）表示，在成屋銷售下滑之際，庫存有限且房貸利率居高不下。

為了降溫經濟，聯邦準備理事會（Fed）去年7度調高基準貸款利率，由於借貸成本增加，迫使許多買家退出這個主要的房屋市場。

NAR首席經濟學家勞倫斯．尹（Lawrence Yun）表示，2022年成屋銷售500多萬棟，較2021年下滑17.8%，為經濟大衰退（Great Recession）以來最大年度降幅。

他說：「由於成屋庫存有限，加上高房貸利率，12月對房屋買家而言又是一個難過的月份。」

NAR指出，美國11月至12月各類住宅和公寓銷售減少1.5%，經季節性調整年率為400萬棟，為2010年11月迄今最差表現。（譯者：徐睿承）1120121