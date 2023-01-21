魯拉將訪阿根廷 巴西國營銀行角色引發議論

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西總統魯拉將於下週展開新任期首次國際訪問，目的地是阿根廷和烏拉圭；國營的國家社經發展銀行可能貸款給國外計畫，在巴西引發議論。

魯拉這次出訪被外交部視為巴西重返國際舞台的里程碑，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和他的團隊將與鄰國政府討論戰略性議題，包括巴西和阿根廷之間的能源整合。魯拉2003至2010年前兩任總統任內常用的外交政策工具「國家社經發展銀行」（BNDES）也將再次發揮作用。

可能讓國家社經發展銀行重新成為巴西外交工具的工程是阿根廷雄心勃勃的工程「死牛」（Vaca Muerta）天然氣輸送管，將位於巴塔哥尼亞（Patagônia）地區西部內烏肯省（Neuquén）的死牛油田生產的天然氣輸送到主要消費市場。

據估計，死牛油田擁有世界第二大頁岩氣（shale gas）儲量和第四大非常規石油（unconventional oil）儲量。

非常規石油是使用傳統方法以外的技術來生產或提取的石油，目前的開發技術主要是水力壓裂技術（fracking），使用摻入化學物質的水（壓裂液）灌入頁岩層進行液壓碎裂以釋放天然氣，可能汙染水源，威脅生態環境和居民身體健康，因此受到環保人士的批評。

死牛輸送管工程的主要部份是將天然氣輸送到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，第二部分預計抵達聖塔菲省（Santa Fé）。魯拉政府也希望通過這項工程將天然氣輸送到巴西，以減少對玻利維亞等其他天然氣來源的依賴。

2021年天然氣是巴西第二大能源供應來源，占12.8%，僅次於占56.8%的水力發電。

國家社經發展銀行可能參與新的國際計畫在巴西引起話題，因為在國營的巴西石油公司（Petrobrás）貪腐案「洗車行動」（Lava Jato）中，國家社經發展銀行向外國提供的融資成為調查對象，有批評表示巴西不應貸款給國外計畫。

里約州立大學（UERJ）國際關係教授薩萊瓦（Miriam Saraiva）認為，向其他國家提供貸款是世界許多地方的普遍做法，用於擴大國內公司的市場，但鑑於巴西目前的政治狀況，應更加謹慎。

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薩萊瓦評估，儘管阿根廷正處於高通貨膨脹的經濟危機中，對巴西違約的風險不高。國家社經發展銀行數據顯示，阿根廷是該銀行提供融資且沒有延遲分期付款的國家之一。

米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）國際關係教授羅培斯（Dawisson Belém Lopes）表示，國家社經發展銀行對國外計畫提供貸款是否合適，很難有一致的看法。但他認為，儘管有一定風險，向阿根廷的合資企業提供可能的貸款，將是魯拉政府與巴西主要經濟夥伴之一恢復關係的賭注。（編輯：郭中翰）1120121