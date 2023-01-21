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布林肯憂中國不安於現狀 重申台海和平穩定重要性

2023/1/21 10:26
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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）美國國務卿布林肯今天表示，過去幾年，中國不再安於現狀，加大對台灣的軍事、經濟壓力，試圖切斷台灣與世界各國以及國際組織的聯繫。從美方角度來看，維持現狀對維護台海和平穩定至關重要。

布林肯（Antony Blinken）今天出席芝加哥大學政治研究所對談，在談到台灣時，布林肯指出，過去幾年看到的是中國決定不再滿足於現狀，但現狀已經存在數十年。

他指出，中國決定不再接受這一現狀，在過去幾年裡，加大對台灣的壓力，在軍事、經濟方面施壓，試圖切斷台灣與世界各國以及國際組織的聯繫。從美方的角度來看，這一現狀有其成效，也對維護台海和平穩定至關重要。

布林肯指出，雖然中國認為這是主權問題，但美方的回應是這（台海和平穩定）符合美國與世界各國利益。

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他說，每天在全球各地航行的貨船中，有50%行經台灣海峽，全球超過70%的高端電腦晶片產自台灣，如果台海和平穩定遭到破壞、如果中國的行動造成後果，全球經濟都將受到影響；全球各國都期望確保台海和平穩定、和平解決分歧，而不是透過施壓、脅迫，也非透過武力。

談及美中關係，即將在下個月造訪北京的布林肯認為，因為雙方對話及參與，美中緊張關係確實有所趨緩，世界其他國家也期望美中能負責任地處理美中關係，因為這會對他們帶來實質影響。（編輯：周永捷）1120121

#布林肯
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