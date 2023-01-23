日媒民調岸田支持率28.1%創新低 進入危險水域

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（中央社東京23日綜合外電報導）全日本新聞網（ANN）最新民調顯示，日本首相岸田文雄內閣支持率跌到28.1%，創上任以來新低紀錄，較上個月調查下滑3個百分點，已進入不到3成的執政「危險水域」。

這是繼時事通信社及每日新聞等日媒民調後，再有民調顯示岸田內閣支持率跌破3成。日媒過去報導指出，一旦內閣支持率下滑到3成以下的執政「危險水域」，通常難以挽回頹勢。

日本法政大學教授白鳥浩認為，雖然每家媒體民調方式各有不同之處，但不能否認整體趨勢是支持率下滑。他認為，這種情況可能反映民眾認為岸田內閣決策方式有問題。

日本朝日電視台報導，有關日本政府決定增加防衛經費及修正防衛政策擁有「反擊能力」等，ANN最新民調顯示超過8成受訪者認為岸田說明不夠充分。

面對岸田有意採階段性增稅作為防衛經費增加部分財源，58%受訪者表示「不支持」、30%受訪者表示「支持」。

談到岸田有意在今年春天將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫等級降到等同季節性流感的「第5類」，50%受訪表示贊成，高於反對的37%。至於室內是否維持戴口罩，56%受訪者認為「應該佩戴」，高於認為「不用佩戴也可以」。

ANN這份民調是在1月21日及22日進行，以固定電話及行動電話隨機抽樣方式，針對全日本18歲以上男女訪問1910人，獲得53.6%的1023人回答。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120123