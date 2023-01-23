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日本2023年度總預算歲出逾26兆元 連11年創新高

2023/1/23 15:58
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本政府今天向國會提出一般會計歲出總額114兆3812億日圓（約新台幣26兆7479億元）的2023年度中央政府總預算案，不僅連續11年創歷史新高，也是首度超過110兆日圓。

日本時事通信社報導，為徹底強化防衛能力，日本從2023年度起5年內的防衛經費編列總額，將增加到43兆日圓；新年度總預算案中的防衛相關經費，包括創設「防衛力強化資金」在內，總計編列逾10兆日圓。

日本政府希望國會能在今年3月底前，順利三讀通過新年度總預算案。

2023年度總預算案中，社會福利支出共編列創歷史新高的36兆8889億日圓，較2022年度增加1.7%，占2023年度總預算案歲出逾3成。

2023年度防衛經費編列6兆8219億日圓，較2022年度增加26.3%；另外，防衛力強化基金規模為3兆3806億日圓，兩者相加逾10兆日圓。

在總預算案歲入方面，預估稅收為創新高的69兆4400億日圓，較2022年度成長6.4%。至於彌補歲入不足的新增國債發行額為35兆6230億日圓，較2022年度減少3.5%，是連續兩年減少。

共同社報導，在國會審議過程中，有關防衛經費增加及確保財源的對策，預料將引發朝野政黨激烈論戰。

2023年度編列的防衛經費為6兆8219億日圓，是2022年原始預算編列數的1.26倍；日本政府原則上到2027年度止，將持續增加防衛經費編列數。

依照日本政府目前規劃，防衛經費增加所需財源將來自稅外收入及歲出改革，再來就是透過增加法人稅、所得稅及菸稅來支應。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1120123

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