電網老舊故障 巴基斯坦3個月內第2度大停電

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（中央社伊斯蘭馬巴德23日綜合外電報導）巴基斯坦電力部表示，今天國家電網出現重大故障，導致數以百萬計的人在3個月內第2度無電可用。這也凸顯出這個負債累累國家基礎設施不良的問題。

電力部長達塔吉（Khurrum Dastagir）告訴路透社，停電的原因是電網南部的電壓突波過大，影響整個網絡。

達塔吉說，在工廠、醫院和學校通報斷電後將近6個小時，從北到南的供電正逐漸恢復，預計電網可在晚間10時（格林威治標準時間17時）之前全面運行。他說，「我們正盡最大努力，在晚間10時之前全面恢復供電」。

發生於去年10月的上次大停電也經過數小時才恢復供電。電力部一位高階官員將本次以及過往的停電歸咎於老化的電網。

這名不願透露姓名的官員表示，「電網系統存在潛在弱點。發電機離負載中心太遠，輸電線路太長且容量不足。」

儘管巴國電網迫切需要升級，但政府仍須仰賴國際貨幣基金（IMF）的援助計畫，顯然無力負擔。

本次停電影響該國的大片地區，從金融中心喀拉蚩（Karachi）到首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）、東部城市拉合爾（Lahore）和北部的白夏瓦（Peshawar）。證券交易所則未受影響。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120123