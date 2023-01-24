巴西總統訪阿根廷 研議建立商業用南美共同貨幣

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴西總統魯拉昨天抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，進行他自今年初上任以來的首次國際訪問，為兩國商業交易建立南美共同貨幣的可能性，是此行的主要議題之一。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）在今天會晤前發布聯名信表示，雙方將討論建立用於金融和貿易流動的南美共同貨幣的可能性，從而降低運營成本和外部脆弱性。

魯拉在會議中致詞強調這一想法，他認為巴西與阿根廷有必要建立共同貨幣，並建議貨幣名稱為「蘇爾」（sur/sul）。

陪同魯拉訪問阿根廷的巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）表示，兩國可能在未來建立的共同貨幣將與歐元大不相同。歐元是一種單一貨幣，已取代歐盟27個國家中20個國家的本國貨幣；而巴西與阿根廷的共同貨幣則類似虛擬貨幣，不會取代本國貨幣，僅用於促進貿易交流，減少商品以美元計價的情況。

美元在國際儲備貨幣中的主導地位讓美元成為重要的計價標準與交易媒介，每個國家的貨幣與美元之間的兌換價格成為決定每個國家經濟實力的基礎。為減少對美元的依賴，很多國家正在嘗試去美元化。

去年4月，哈達德與巴西經濟學家加利波利（Gabriel Galípolo）一起在「聖保羅頁報」（Folha de S. Paulo）發表一篇文章，提議為整個南美洲制定共同貨幣，以幫助南美各國保護主權免受外國勢力可能實施的制裁，尤其是美國。

哈達德與加利波利在文章中承認，鑒於南美國家的「結構和宏觀經濟差異性」，建立像歐元這樣的貨幣將很困難。以巴西和阿根廷為例，兩國的經濟現實南轅北轍，巴西的年通貨膨脹率約兩位數，而阿根廷的物價在2022年幾乎翻了一倍。

哈達德與加利波利建議，南美共同貨幣將僅用於該區域各國之間的貿易和資金流動，但所有國家都可以自由地在本國採用它或保留其貨幣；也就是說，巴西和阿根廷都可以繼續保有本國貨幣雷亞爾（Real，另譯：里奧、黑奧）和披索（Peso）。

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XP投資公司拉丁美洲地區首席經濟學家帕爾多（Andres Pardo）表示，巴西與阿根廷之間的貨幣聯盟可能帶來好處，例如增加雙邊貿易和投資，加強宏觀經濟穩定性；但在中短期很難實現，因為兩國的經濟、商業、金融、銀行和財政等，都必須達到相當程度的一體化。

聖保羅高等教育研究機構（Insper）主任里斯本（Marcos Lisboa）認為，巴西有很多機會與已開發國家更緊密地互動，尤其是與巴西經濟非常互補的東亞地區國家，如果與阿根廷建立共同貨幣，等於在國際議程出現倒退。（編輯：馮昭）1120124