中國若侵台國際盟友是否派兵伸援？美參議員質疑

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦參議院情報特別委員會共和黨籍成員柯寧今天對中國若真侵台，有多少盟友將伸援台灣提出質疑，認為口頭支持和「派軍擊退入侵行為相去甚遠」。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，柯寧（John Cornyn）今天在美國企業研究所（AEI）表示，台灣若遭受攻擊，美國是否應放棄戰略模糊立場將成為「無意義的爭論」。

儘管中國國家主席習近平預期美國與日本會做出回應，但柯寧「對於我們其他盟友的行動信心不足」。

柯寧表示，澳洲和紐西蘭均對台灣表達支持，但這與「派軍擊退入侵行為相去甚遠」，他也對紐澳是否願意在中國可能入侵台灣期間提供援助表示質疑。

柯寧提到台灣的未來時表示，就像俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一樣，「一個人就能針對入侵與否做出決定」。

他說：「我不認為台灣人已對可能遭遇攻擊做好準備。」然而在去年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，「我們所見的種種跡象都顯示」中國已變得愈來愈好戰。

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裴洛西去年夏天也向台灣官員表示，美國「不會放棄對維護台灣安全所做的承諾」，引發北京當局不滿，隨即在台灣上空和周圍試射飛彈，並在數日內派遣數百架軍機進入台灣防空識別區、派軍艦繞島展現封鎖台灣的能力，並透過軍事演習演練兩棲攻擊行動作為回應。

柯寧也質疑台灣能否「堅持數週…直到裝甲部隊」前來馳援。有別於烏克蘭與北約國家有相連的陸路，外界只能透過空運或海運援助台灣這樣的島國。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120124