土耳其愛心麵包助弱勢 傳承待用精神護受贈者尊嚴

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麵包在土耳其非常重要，在伊斯蘭教信仰中，保護生命是神聖的，而麵包可以維持生命，世界各地的許多穆斯林也會親吻麵包以示尊重。圖為土耳其民眾歡度開齋節，攝於111年4月9日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年1月24日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡24日專電）台灣有「待用麵」協助難求溫飽的民眾，土耳其則有「待用麵包」。當地這類「預付善行」也與時俱進，推出線上服務，擴大受惠對象，連結有需要的大學生與有意支持他們的企業。

光顧土耳其麵包店時，有時能為需要的人預先付費，購買一條麵包。這時店家會將愛心麵包掛起，供走入店裡的弱勢索取，這條「掛起的麵包」（Askıda Ekmek）使受者與施者零接觸，讓有需要者更有尊嚴地取得所需。

這種看似現代的「預付」概念，可追溯到幾世紀前，並與土耳其文化及宗教密切相關。

麵包在土耳其具有特殊的重要性，在伊斯蘭教信仰中，保護生命是神聖的，而麵包可維持生命。據先知穆罕默德的說法，麵包是「真主送來的祝福」（nimet），因此在土耳其及其他數個穆斯林國家，一塊麵包如果不小心掉在地上，必須立即撿起來。

世界各地的許多穆斯林，也會親吻麵包以示尊重。

為推廣「掛起的麵包」，提供每日食譜的土耳其網站yemek.com進一步列出參與預付活動的麵包店，呼籲幫助「以街頭為家、買不起麵包者」。

土耳其企業家哲寧（Oğuzhan Canım）有天讀到首都安卡拉以東80公里處的店家供應愛心麵包，讓他思考如何擴大這一作法使更多人受惠。

他了解政府對大學生的援助有限，助學金、獎學金和餐費補貼不足，因此他成立名為「掛鉤上有什麼」（Askidanevar）的社會企業，這是土耳其首家結合「掛起的麵包」概念與社群媒體平台影響力的企業。想法可能創新，但目標相當簡單：將有需要的大學生與有意支持他們的公司連結。

「掛鉤上有什麼」經理歐澤齊克（Görkem Özaçık）說，在網路的幫助下，哲寧決定擴大這個計畫，讓它有效運作，並盡力施惠更多人。「我們的目標是創造更多機會…使用我們的力量接觸年輕人。」

哲寧深信學生是土耳其的未來，服務客群因此以學生為主。他希望年輕人有機會讀詩、投入藝術、行善，成為完整和全面的人。哲寧相信，這樣一來，他們不僅會在學業上取得成功，還會透過分享文化繼續努力，為土耳其社會及世界做出更多貢獻。

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這種以「整體」為主、社區或團體優於個人，集體福祉最為重要的想法，在穆斯林為主的社會並不罕見。在土耳其，關照他人更是常見的社會互動，無論家人、鄰居、同事甚至陌生人多相互守望，相信這終將改善每個人的生活。

在麵包店留下一條麵包，或幫助學生獲得學習之外的機會都是不求回報或認可的助人精神，讓受者保有尊嚴並改善生活，也是「掛起的麵包」初衷。（編輯：陳惠珍／韋樞）1120124