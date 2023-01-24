燒可蘭經惹怒穆斯林世界 印尼將召見瑞典大使

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（中央社記者李宗憲雅加達24日專電）瑞典抗議人士上週末在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威時焚燒可蘭經，印尼外交部強烈譴責這起事件，並稱行使言論自由的權利必須負責任，預計本週會召見瑞典駐印尼大使。

丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）21日獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經抗議，引發穆斯林世界不滿。作為全球穆斯林人口最多的國家，印尼政府強烈譴責這起事件。

印尼外交部今天向媒體證實，印尼政府將就這起事件召見瑞典駐印尼大使。印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）表示，本週將召見瑞典駐印尼大使伯格（Marina Berg），但他並未透露詳細日期或更多細節。

早前，印尼外交部透過推特表示，「印尼強烈譴責帕魯丹在斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經的行為」，並指出「印尼認為行使言論自由的權利必須要負責任，以避免破壞對不同宗教的寬容與和諧」。

印尼半官方的伊斯蘭教最高機構、伊斯蘭學者理事會（MUI）昨天發表聲明譴責焚燒可蘭經的行為，並稱「該行為不只非常可恥，也很不文明」。

伊斯蘭學者理事會對外關係與國際合作事務主任蘇達諾托（Sudarnoto Abdul Hakim）在聲明中寫道，「帕魯丹和他的團體故意散播對外國人的仇恨恐懼（xenophobia）、種族主義和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）」。他並擔憂，若置之不理，極端主義和伊斯蘭恐懼症可能會繼續蔓延，並危及各地的人。

聲明續指，縱使帕魯丹已有多次類似行為，瑞典政府仍未對帕魯丹採取行動，這等於是（瑞典政府）縱容伊斯蘭恐懼症，與聯合國打擊伊斯蘭恐懼症的決心互相矛盾。蘇達諾托要求瑞典駐印尼大使對此公開解釋，並承諾採取行動，以制止任何形式的極端主義。

另外，印尼最大的伊斯蘭組織、印尼伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）也強烈譴責焚燒可蘭經的行為，並稱這是「不光彩」、「極端主義」且「無理」的行為。同時呼籲印尼人不要成為帕魯丹挑釁的犧牲品。

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聯合會向雅加達郵報（Jakarta Post）表示，呼籲印尼穆斯林應該盡量保持冷靜，避免情緒受到挑釁。報導指出，除了印尼，馬來西亞、沙烏地阿拉伯、約旦、摩洛哥和科威特也譴責帕魯丹焚燒可蘭經的行為。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）日前曾在推特上表示，「這種仇視伊斯蘭教的挑釁行為令人震驚。瑞典重視言論自由，但這並不表示瑞典政府或我本人支持該意見」。（編輯：韋樞）1120124