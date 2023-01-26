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以色列突襲約旦河西岸難民營 釀9死12傷

2023/1/26 22:01
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（中央社約旦河西岸哲寧26日綜合外電報導）目擊者與醫護人員表示，以色列突擊隊今天與武裝分子在約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin）爆發衝突，9名巴勒斯坦人遭到射殺，當中包括一名年長婦女，另有12人受傷。

路透社報導，以色列軍方表示，派遣特種部隊前往哲寧是為了抓捕涉嫌執行與策劃「多起重大恐怖攻擊事件」的「解放巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad for the Liberation of Palestine）旗下武裝團體分子，並於對方開火後展開回擊，擊中多人。

伊斯蘭聖戰組織證實與以色列軍隊交火，稱對方當時正對哲寧難民營展開不尋常的深度掃蕩。該難民營也是一處軍事堡壘。另一個伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）聲稱也參與戰鬥。

這起衝突的死亡人數為哲寧多年來最高，伊斯蘭聖戰組織對此警告說，雙方去年在加薩走廊（Gaza Strip）短暫交火後達成的停火協議，可能作廢。

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伊斯蘭聖戰組織官員說，「我們聯繫了調解人並告訴他們，發生在哲寧的事情是以色列對巴勒斯坦人民開戰，而且不止於哲寧。如果持續下去，這可能不限於哲寧而已」。

巴勒斯坦衛生部表示，9名死者中有一名年長婦女和8名男性，尚無身分詳情。根據衛生部，自今年1月1日以來，約旦河西岸已有至少29名巴勒斯坦人遭到以色列軍隊殺害，包括武裝分子和一般老百姓。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120126

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