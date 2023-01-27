加州農場槍手獄中受訪承認犯案 自稱有精神疾病

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國國家廣播公司新聞網（NBC News）灣區記者報導，遭控在加州殺害7名農場工人的趙春利今天承認犯案，並說他忍受霸凌與過勞多年，認為自己有精神疾病。

法新社報導，NBC灣區（Bay Area）記者賈奈兒．王（Janelle Wang）到監獄探視趙春利（Zhao Chunli，音譯），以中文與他交談約15分鐘。賈奈兒跟觀眾說，她向趙春利表明自己的記者身分，跟趙春利說他可以自行選擇是否與她談話。

賈奈兒表示：「他跟我說，他認為自己有某種精神疾病。他受精神疾病所苦有好一陣子，還說他23日精神不正常。」

66歲的趙春利23日在舊金山南方半月灣（Half Moon Bay）工作的農場和另一處農場開槍擊斃7人，數小時後遭到逮捕。

有5名罹難者經確認為中國公民，另兩人是墨西哥人，還有一名逃過一劫的墨西哥男子在當地醫院接受治療。

賈奈兒報導：「他承認犯案。他感到後悔。」

賈奈兒又說，趙春利說他「覺得他遭受多年的霸凌」，「他有很多疑慮，包括工時長，他提出那些問題，但他說都沒有獲得解決」。

槍擊案爆發後，加州官員對兩家農場的工作環境展開調查。加州州長紐松（Gavin Newsom）24日說，一些農場工人「住在貨櫃裡」，賺取的酬勞低於最低工資。

趙春利告訴賈奈兒，他跟妻子住在半月灣。他說，他有個40歲的女兒，現在住在中國。他是在2021年買下犯案使用的槍枝，購買時沒有遇到任何阻礙。

他說，他來美國約11年了，拿到可讓外籍人士在美國居住與工作的綠卡。

賈奈兒表示，趙春利似乎搞不清楚犯案經過，監獄裡沒有人可以跟他說中文。如果遭到定罪，他可能面臨死刑。

賈奈兒說：「我不知道他是否可以真正理解他接下來將面對的事。」

趙春利昨天在紅木城（Redwood City）的法院短暫出庭。他沒有答辯，下一次提訊出庭日訂在2月16日。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1120127