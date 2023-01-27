改革WTO貿易爭端仲裁機制 美盼2024年底全面運作

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（中央社日內瓦26日綜合外電報導）美國駐世界貿易組織（WTO）大使帕根（Maria Pagan）今天說，美國與多國正進入第3階段協商，討論改革困難重重的WTO貿易爭端仲裁機制，目標是在2024年底之前「全面運作」。

負責裁定重大爭端的WTO上訴機構，因美國前總統川普時代阻礙法官的人事任命而停頓逾兩年。WTO成員國呼籲美國同意人事案，但現任總統拜登政府仍未首肯，而是引領關於重啟WTO爭端仲裁機制的協商。

駐日內瓦的美國貿易副代表帕根首度公開談及這些閉門協商，她告訴路透社：「我們目標是在2024年之前（讓爭端仲裁機制）全面運作。」她還說，華府對改革「非常堅定」。

被問到WTO上訴機構是否可能恢復運作時，帕根不排除可能性，她說：「我想這需要一番大改造。」美國向來批評WTO管得太多、程序冗長，也強烈質疑最近針對美國的一些裁決。

帕根說，美國過去一年引領與超過70國展開的協商，內容涉及12項改革主題，預料將產生具體提案。她不願詳述，僅說這些提案將包括調解等解決正式爭端的替代方案。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）曾說，WTO可在2024年初的第13屆部長會議（MC13）就改革等困難議題達成協議，但帕根認為還太早。

若干國家代表對美國參與WTO的態度感到失望，他們提到美國上週缺席了瑞士達沃斯（Davos）的重要WTO會議；帕根則反駁說，時間安排上有衝突。WTO成立於1995年，美國當時也曾出力促成。

WTO成員國去年6月同意多年來第一次全球貿易規範改革，內容包括限制漁業補助，但因爭論由誰主持會談而遲無進展。

帕根描述這個進程「令人沮喪」，她希望能有突破，但並未多說。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120127