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稱貪腐破壞民主 美制裁巴拉圭副總統和前總統

2023/1/27 15:09
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國財政部今天以「貪腐猖獗破壞民主制度」為由，制裁巴拉圭前總統卡提斯及現任副總統韋拉斯格斯，兩人在美國的所有資產及權益將被凍結。

路透社報導，美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）也將卡提斯（Horacio Cartes）擁有或控制的4家實體，納入制裁名單。

美國財政部指控卡提斯在擔任總統前、任職期間和卸任後均涉及貪汙行為，宣稱卡提斯的公職生涯是奠基於「以貪腐手段取得成就」，同時指控韋拉斯格斯（Hugo Velazquez）干涉法律程序，「以保護自己和犯罪同夥」免受調查。

美國去年7月首次提出相關指控時，卡提斯否認做出不當行為。

卡提斯、韋拉斯格斯及兩人所屬的紅黨（Colorado Party）今天都沒有立即回應置評請求。韋拉斯格斯在接受當地電台專訪時稱這些指控不實。

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距離巴拉圭總統大選僅剩3個月，美國的制裁已對執政的保守派紅黨帶來更多的壓力。巴拉圭4月將舉行的總統大選中，紅黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）將對決在野中間偏左聯盟「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨）候選人艾里格里（Efrain Alegre）。

這次大選預期雙方陣營票數將非常接近，選戰的主要議題包括巴拉圭承認台灣的問題。其中，艾里格里主張與台灣斷交，以促進對中國的出口。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120127

#卡提斯
#韋拉斯格斯
#艾里格里
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