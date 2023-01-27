美校園身心障礙、種族、性別歧視投訴暴增

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（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）美國教育部民權辦公室的統計顯示，2021年財政年度期間，美國校園收到約1萬9000筆歧視投訴，這是前一財政年度的2倍之多，也打破2016財政年度的1萬6000筆紀錄。

美國教育部民權辦公室（Office for Civil Rights）預計在未來數個月內提出完整官方報告。據紐約時報（The New York Times）報導，2021年10月1日到2022年9月30日財政年度收到的歧視投訴約1萬9000筆，其中多數是針對身心障礙、種族或性別歧視。

新聞網站Axios報導時引述部分實例。例如亞利桑那州學區官員發現白人學生在學生照片畫上納粹標誌、向希特勒致敬禮並騷擾亞裔學生。

愛荷華州一個學區發生一名非裔中學生遭到普遍存在的種族騷擾，一名白人學生當著非裔學生的面，跪在飲料瓶上大呼「無法呼吸」，嘲弄2020年發生在明尼阿波利斯市（Minneapolis），非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死事件。

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對身心障礙學生的歧視，因為在疫情期間學校停課，無法為身心障礙學生提供服務並受聯邦審查，使身心障礙學生的困境更加困難。科羅拉多州曾發生身心障礙學生被隔離在破舊拖車中；亞利桑那州也發生過身心障礙學生遭到霸凌，以及因為身心障礙相關行為受到不成比例處分的情況。

美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）一份針對德州一個富裕白人學區的投訴報告，詳細說明該學區多年來忽視基於種族、性取向與性別認同的學生騷擾。報告指出非裔學生受到種族主義誹謗，針對一名LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）學生的反同誹謗升級為身體暴力，導致該名學生產生自殺念頭。（編輯：馮昭/高照芬）1120127