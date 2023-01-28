蒲亭批新納粹在烏克蘭犯罪 稱俄軍「對抗邪惡」

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天趁著國際大屠殺紀念日，重申有新納粹分子在烏克蘭犯下罪行。法新社提到，莫斯科當局試圖藉這項指控，替俄國對烏克蘭的軍事干預行動找理由。

蒲亭（Vladimir Putin）說：「遺忘歷史教訓將導致可怕的悲劇再次上演…新納粹分子在烏克蘭謀劃不利平民的罪行、種族清洗和懲罰行為都證明了這點。我們的軍人正勇敢地對抗這種邪惡。」

蒲亭軍事行動支持者聲稱，烏克蘭對待國內俄語族群的方式堪比德國納粹。

蒲亭表示，他去年2月下令俄軍前往基輔時，就將「去納粹化」訂為這次對烏克蘭軍事行動的目標之一。烏克蘭政府和烏國猶太社群則一向駁斥這種說法。

蘇聯紅軍戰勝納粹德國的事蹟，長期以來都被俄國方面視為愛國和自豪的象徵，自俄國對烏克蘭發起軍事干預行動以來，更成關注焦點。

蒲亭說：「企圖扭曲我國在（對抗納粹領袖希特勒的）偉大勝利上所做的貢獻，實際上等同為納粹主義罪行辯護，並為這種致命意識形態的回歸敞開大門。」

今天是納粹德國在波蘭占領地區建造的奧斯威辛－比克瑙集中營（Auschwitz-Birkenau）被蘇聯紅軍解放的78週年紀念日，這天被訂為「國際大屠殺紀念日」（Holocaust Remembrance Day）。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，奧斯威辛－比克瑙集中營博物館並未邀請俄國代表參加紀念儀式。

博物館發言人沙維基 (Piotr Sawicki) 告訴法新社：「在這場衝突之後，俄羅斯需要很長一段時間和非常深刻的自我反省，才能重返文明世界的聚會。」（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120128