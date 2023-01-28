駐美官員赴加州華人舞廳槍擊案現場悼念罹難者

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駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境（圖）於當地時間27日赴蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日發生槍擊案的舞星大舞廳，向11名罹難者的照片獻花致哀。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月28日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）駐洛杉磯辦事處長黃敏境今天帶著鮮花，到加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日發生槍擊事件的舞星大舞廳，向包括3名台僑共11名罹難者致哀。

舞星大舞廳21日發生槍擊之後關閉至今，連日來各界慰問不斷，門外堆滿鮮花與蠟燭，幾名罹難者的照片擺放在舞廳外牆，供親友與外界致哀憑弔，空氣中飄散焚香氣息。

黃敏境抵達事發現場前，先到于姓台籍罹難者的家中慰問遺孀及兩名兒子。

于姓罹難者的遺孀本週在洛杉磯辦事處人員的協助下從台灣赴美，今天在辦事處人員的陪同下，到法醫辦公室辦理相關手續。

家屬不願面對媒體，透過友人轉達，希望于先生的不幸，能夠喚起世人對槍枝管制的重視，不要再有槍枝暴力的受害者。

黃敏境受訪表示，今天代表總統蔡英文、外交部長吳釗燮，向罹難者家屬表達慰問之意。事件發生後，政府第一時間就很關切，指示駐外單位盡全力協助。

黃敏境說，事發當天半夜2時、3時左右得到訊息後，辦事處一直與警方保持密切聯繫、提供協助，同時查證受難者有無台灣僑民。

黃敏境說，辦事處派人陪同家屬辦理後事及相關手續之外，也聯繫華埠服務中心、亞太社區基金會等社團，協助家屬領取各界募集的善款。

根據辦事處提供資料，3名在槍擊案中喪生的台灣僑民都是男性，分別是72歲Yu-Lun Kao、64歲Wen-Tau Yu、76歲Chia Ling Yau。基於保護隱私，辦事處僅提供英文拼音。（編輯：馮昭）1120128