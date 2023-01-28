澤倫斯基矢言號召國際聯手 阻俄運動員參加奧運

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（中央社柏林27日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭將發起國際活動，阻止俄羅斯運動員獲准參加2024年巴黎奧運。

路透社報導，烏克蘭體育部長古澤特（Vadim Guttsait）稍早表示，如果俄羅斯與白俄羅斯運動員獲准參賽，烏克蘭不排除抵制巴黎奧運。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，多數國際運動總會遵循國際奧會建議，禁止俄羅斯及白俄羅斯的運動員參加比賽。俄國與白俄運動員目前在部分體育項目中遭到禁賽，部分項目則獲准以中立旗幟參賽。

國際奧林匹克委員會（IOC）希望見到俄國與白俄運動員重回主要賽事，亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）25日表示，願向俄國與白俄運動員提供在亞洲參賽的機會，為兩國選手可能參加巴黎奧運資格賽事開路。

澤倫斯基在談話影片中提到：「今日，我們將展開公平競爭的馬拉松，去除國際奧運結構管理階層的偽善行為，並阻止恐怖國家的代表加入國際體育圈。」

「顯而易見的是，俄羅斯運動員拿著的中立旗幟沾滿鮮血…奧運的原則與戰爭在根本上是相互牴觸的。」

國際奧會希望讓俄國與白俄運動員以中立身分參加2024年巴黎奧運。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天說，任何試圖將莫斯科排擠到國際體育賽事外的行動「注定都會失敗」。

澤倫斯基今天邀請國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）造訪烏克蘭前線城市巴赫姆特（Bakhmut）。

國際奧運表示應探索讓俄羅斯運動員參加2024年巴黎奧運的「途徑」後，澤倫斯基向巴赫提出邀請。

澤倫斯基說：「我邀請巴赫先生來到巴赫姆特，如此一來，他可以自己見證中立是不存在的。」（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1120128