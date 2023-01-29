以巴衝突升溫 布林肯訪中東尋求緩和局勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定今天前往埃及展開中東訪問行程，在以色列和巴勒斯坦發生暴力衝突後，布林肯將尋求運用美國的影響力來緩和緊張局勢。

法新社報導，布林肯將於明天和31日前往耶路撒冷和雷馬拉（Ramallah）。他早就計劃前往以色列拜會新右翼政府，在以巴爆發多年來最嚴重的暴力事件之後，此行也變得更加迫切。

一名巴勒斯坦槍手27日在東耶路撒冷一個屯墾區的猶太教堂外槍殺7人後，昨天又發生另一起攻擊事件。

以軍26日突襲約旦河西岸的哲寧鎮（Jenin）難民營，造成9死，這是多年來最致命的此類行動之一。以色列表示，其目標是伊斯蘭聖戰組織武裝分子。以色列也攻擊了哈瑪斯集團（Hamas）控制的加薩（Gaza Strip）地帶，以回應巴勒斯坦的火箭彈攻擊。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）譴責「可怕的」猶太教堂襲擊事件時告訴記者，布林肯將與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及巴勒斯坦領導人阿巴斯（Mahmud Abbas）會面，「呼籲採取措施緩和緊張局勢」。

布林肯和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在會談中也可能觸及這些暴力事件，儘管美國總統拜登批評塞西的人權紀錄，但由於埃及傳統上扮演中東地區調解人的角色，塞西仍是美國的重要夥伴。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120129