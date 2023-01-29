通膨降溫 市場燃希望：Fed本週利率升幅減至1碼

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國貨幣決策官員正在評估當前控制物價的成效之際，目前通膨走緩、房市降溫，讓各界燃起希望，預期美國聯邦準備理事會（Fed）本週會採取較小幅度的升息。

隨著美國通膨率在去年飆升至數十年來最高水準，聯準會已7次積極調升利率，目的是為美國經濟降溫及降低物價成本。

自升息以來，對利率敏感的房地產業已經大幅滑落，零售銷售疲軟，工資升幅也開始放緩，這讓聯準會一些決策官員發出訊息暗示，聯準會放慢升息腳步的時候可能到了。

信評機構穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）在報告中表示：「升息步調放緩，讓聯準會決策委員會有時間評估，貨幣緊縮政策至今對經濟的全面影響。」

市場預期，聯準會將在2月1日起為期兩天的會議中採取升息1碼（0.25個百分點）的作法，假若成真，這會是聯準會連續第2次放慢升息腳步。

這將使美國基準利率介於4.50%至4.75%，創下2007年以來最高水準。去年12月聯準會宣布升息0.5個百分點，已從先前4次更大幅度升息水準回落下來。

但穆迪的報告警告說，距離對抗通膨奏效，還早得很。

雖然需求面似乎正在減緩，供應瓶頸也有所緩解，但支出面卻強於預期。這阻撓通膨以更快速度下降，並顯示聯準會停止升息腳步的「終點利率」（Terminal Rate）仍充滿不確定性。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120129