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首頁 / 國際

伊朗軍工廠遭無人機攻擊 美官員：黑手疑以色列

2023/1/30 11:19（1/30 11:27 更新）
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伊朗中部城市伊斯法罕一間軍工廠28日遭無人機攻擊未果，發生巨大爆炸聲響。（中央社製圖）
伊朗中部城市伊斯法罕一間軍工廠28日遭無人機攻擊未果，發生巨大爆炸聲響。（中央社製圖）
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（中央社杜拜／華盛頓29日綜合外電報導）美國官員今天表示，伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）一間軍工廠昨晚遭無人機攻擊，幕後黑手似乎是以色列。

路透社報導，伊朗宣稱攔截了攻擊伊斯法罕附近軍事目標的無人機，並表示沒有人員傷亡或重大損壞。

以色列軍方發言人拒絕置評。長期以來，伊朗宿敵以色列一直表示，如果外交不能遏制德黑蘭的核武或飛彈計畫，將願意「攻擊伊朗目標」，但其政策是不評論具體事件。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）表示，沒有美軍參與對伊朗的攻擊，但拒絕進一步置評。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）率先援引多名身分不明的消息人士，報導美國官員指出以色列在這次攻擊扮演的角色。一名不願透露姓名的美國官員告訴路透社，以色列似乎確實參與其中。其他官員拒絕置評，僅表示華盛頓沒有扮演任何角色。

此次攻擊發生之際，伊朗與西方因德黑蘭的核活動、其為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供遠程「自殺式無人機」等武器，以及國內數月來的反政府示威而關係緊張。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120130

#伊朗
#以色列
#路透社
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