日警偵辦多起強盜案 懷疑主謀為遭菲律賓拘留日人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本去年5月起發生多起強盜案，日本警方懷疑遭菲律賓政府拘留的渡邊優樹等4名日本人之中有人是幕後主使。日本政府已透過外交管道，請求菲國將4人遣返日本。

日本產經新聞報導，日本去年5月起多地發生強盜案，幕後主使可能是渡邊等4名正被拘押在菲律賓入境管理局的日本人。

菲律賓司法部門今天表示，人在菲律賓的渡邊被指控涉嫌對女性與孩童施暴，這項罪名很可能是捏造的，懷疑是渡邊要其妻子向菲國政府提告，以免他被強制遣返日本。

日本警方表示，目前被拘留在菲律賓入境管理局的日本人除了38歲的渡邊外，還有38歲的今村磨人、38歲的藤田聖也、45歲的小島智信。這4人當中可能有教唆他人在日本犯下強盜案、化名「魯夫」的人物。

上述4人與日本警視廳正在調查中、以菲律賓為據點的電信詐欺案有關，日本警方已以涉嫌竊盜等罪名申請逮捕令。詐欺案受害者約2300人，詐欺總額達35億日圓（約新台幣8億2000萬元）。

日本駐菲律賓大使館今天證實，已正式向菲律賓司法部長芮慕拉（Jesus Remulla）提出請求，希望將這4名日本人強制遣返日本。

報導說，移送這幾人的手續通常至少需30天，但因2月上旬菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預定訪問日本，菲律賓司法當局有意在小馬可仕訪日前解決此問題。

在菲律賓，被拘留在入境管理局者為了避免被強制遣返母國，會安排其他人對自己提出告訴、舉發，進入刑事司法程序，如此一來，就可延緩被遣返母國。

日本產經新聞取得渡邊遭提告的紀錄顯示，渡邊的妻子2021年5月提告指遭渡邊毆打，但未說明何時遭施暴。菲律賓司法當局研判很可能是渡邊指示其妻提出告訴，以延緩菲律賓司法當局將他遣返日本。菲律賓司法當局正在研議是否能駁回告訴。

本月19日在東京都狛江市一戶民宅發生一起90歲婦人慘遭殺害的強盜殺人案，警方初步研判，主謀下令行兇的系統與日本多處發生的強盜案雷同。

去年5月京都一間珠寶店遭襲；後來在日本西部、東京首都圈的店鋪、民宅等發生30多件的強盜案，都是有人化名「魯夫」，透過社群網站下令犯案。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

幾個月後，東京首都圈再度出現以「魯夫」之名下令犯案的案件；去年10月20日，東京都稻城市民宅發生強盜傷害案，遭歹徒搶走3500萬日圓、貴重物品；去年11月7日，山口縣岩國市有5名男性闖入民宅企圖強奪錢財失敗；去年12月5日，東京都中野區一處民宅遭7名男性入侵，搶走現金約3000萬日圓。

日媒以「究竟誰是魯夫」為題報導，研判「魯夫」策劃的案件是透過多重管道進行遙控，召募執行者犯案。（編輯：周永捷）1120130