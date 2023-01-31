日本統計 訪日台灣遊客刷卡消費成長居冠

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本一項統計顯示，跟3年前COVID-19疫情爆發前相比，2022年12月各國訪日遊客刷卡消費金額都有顯著增加，其中又以台灣遊客成長倍數達2.3倍居冠。

日本放送協會（NHK）1月30日報導，日本綜合研究所以2022年12月訪日外國遊客為對象，跟大型信用卡發卡公司共同統計每張卡的消費金額。

結果顯示，若跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年12月消費金額相比，台灣遊客成長倍數以2.3倍居冠、泰國遊客以1.9倍次之、澳洲遊客以1.8倍居第3、中國及英國等遊客為1.7倍排第4名、美國遊客以1.6倍排第名第5、韓國遊客以1.4倍排第6名。

可以看出不論國家或地區，各國遊客使用信用卡消費金額都較疫情前大幅增加。

其中在販售戒指、包包及皮夾等商品的名牌店消費金額，來自台灣與美國的遊客成長倍數以4.8倍居冠、來自中國的遊客以4.1倍次之、來自泰國的遊客以4倍居第3名。

日本綜合研究所分析說，這種消費金額成長跟外國遊客時隔3年再訪日本，及日圓貶值造成外國遊客主要購買高價商品，出現所謂的報復性消費有關。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120131