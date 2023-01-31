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義大利能源價昂學校供暖欠維護 10歲女童失溫住院

2023/1/31 19:40（2/1 10:21 更新）
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（中央社記者陳攸瑋羅馬31日專電）受能源費用飆漲或學校供暖系統延誤維護，義大利從北到南均發生學校教室太冷導致學生受寒不適，甚至住院的情形。「積極公民身份」組織籲校長應出面行使權力，暫停教學活動。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，國際能源價格飆漲，義大利正值寒冬，從北到南的學校均發生因教室太冷而導致學生受寒不適。

「安莎通訊社」（ANSA）30日報導，義大利太多學校和大學處於寒冷之中，不僅在北部城市，義大利南部外島西西里島的巴勒摩（Palermo）至少已經發生兩起因學校暖氣供應不足，恰逢室外溫度驟降而發生嚴重事件。當地一名大學生在上學期間因寒冷而感到不適，一名 10歲小學生因體溫過低而住院。

類似的案例也發生在義大利中部佛羅倫斯（Firenze）與里米尼（Rimini）的學校。

「積極公民身份」（Cittadinanzattiva）非營利組織的國家學校協調員畢札利（Adriana Bizzarri）針對上述事故評論，這些案件引起很多討論，義大利不同地區的家庭表達強烈關注，相關學生也展開示威遊行，因為他們不是唯一的案例。

「積極公民身份」組織在西西里島的區域秘書特里菲洛（Concetto Trifilò）說道：「在巴勒摩發生的情況確實令人無法容忍，因為學生在學校裡本應該是安全的，而不是讓他們的健康受到威脅，特別是涉及兒童，發生事故的學生只有10歲。我們無法想像由於能源價格上漲或學校供暖系統延誤維護，而使學生的安全受威脅」。

畢札利補充說：「相關技術人員的缺乏進一步加劇這個情況，由於此情況可能對小孩的健康造成嚴重損害，例如體溫過低，因此即時性的反應措施至關重要」。

為防止發生同樣嚴重的事件，這個組織敦促學校校長應出面干預，行使權力暫停教學活動，因為這是緊急事件。另一方面，負責學校及系統維護的業者也應根據學校校長的通知，即時介入，否則學生、家長、學校老師可對學校發出通知，要求改善。（編輯：韋樞）1120131

#義大利
#畢札利
#特里菲洛
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