美司法部索取輔助駕駛文件展開調查 特斯拉證實

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（中央社紐約31日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）今天在一份財務文件中表示，美國司法部已對其輔助駕駛功能展開調查；這已不是特斯拉的公開行銷聲明首度遭受監管審查。

法新社報導，特斯拉提交這份文件之際，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正在重新審視這家電動車製造商的「自動輔助駕駛」（Autopilot）系統。

美國證券管理委員會（SEC）這份檔案今天指出，司法部已要求特斯拉提供「自動輔助駕駛」與「全自動輔助駕駛」（full self-driving）相關功能的文件。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）經常承諾說全自動交通工具即將問世，但特斯拉電動車仍僅具幫助駕駛變換車道或辨識停車號誌的「輔助駕駛」功能，而非能讓駕駛視線離開路面的全自動功能。

特斯拉並沒有說明司法部要求提供的文件為何，不過根據媒體報導，司法部正調查特斯拉宣稱其輔助駕駛系統可靠程度的說法，是否會導致駕駛產生對安全上的錯誤認知。

特斯拉在網站上表示，它的自動輔助駕駛與全自動輔助駕駛選項「需要駕駛全神貫注，將雙手置於方向盤上，並隨時準備接管」。

但國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）2021年對美國財經媒體CNBC表示，使用「全自動輔助駕駛」一詞是「誤導」。

加州車輛管理局（California Department of Motor Vehicles）去年對特斯拉提出控告，說特斯拉使用的廣告用語可能使其產品看似比實際能力更強。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120201