新加坡2022年逾3.2萬人染登革熱 史上第2高

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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）新加坡當局去年6月曾表示，比往年提早面臨登革熱疫情「緊急情況」。官方最新統計數據顯示，2022年新加坡共通報3萬2225起登革熱病例，為歷年來第2高，其中19人死亡。

新加坡國家環境局網站數據顯示，去年第4季通報新增4064起登革熱案例，2022年累計通報超過3萬2000起病例。星媒今天報導，這創下星國歷年來第2高；新加坡登革熱案例最高紀錄是2020年通報的3萬5315起病例，當年有32人病故。

報導指出，第3型登革病毒（DENV-3）是去年在新加坡傳播的主流毒株，約占每月病例6成至9成。國家環境局曾指出，當地民眾對這一型病毒的群體免疫力已降低，因此更多人可能被感染；若病例持續處於高位，因第3型登革病毒引起的疫情恐持續下去。

至於今年目前的疫情，國家環境局數據顯示，截至1月31日下午，新加坡已通報1087起登革熱病例。截至1月30日，新加坡全島共有13個登革熱高風險區。

登革熱會引發類似流感的症狀，如高燒、劇烈頭痛和身體疼痛。在極端情況下，還可能導致患者出血、呼吸困難、器官衰竭甚至死亡。

新加坡對抗登革熱的措施包括在全島噴灑殺蟲劑、推動滅蚊宣傳活動，甚至利用實驗室培育基因改造蚊，設法減少蚊子數量。另外，當局也會派員到高風險地區訪視住家，教導民眾如何防止蚊子滋生。

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外媒去年引述專家指出，近期極端天氣導致新加坡疫情惡化。隨著越來越多國家經歷長期炎熱天氣和有助蚊子繁殖和病毒傳播的雷雨，其他地方也可能出現類似問題。

新加坡管理大學氣候科學家周祥龍（Winston Chow）表示：「不斷改變的環境條件正推升蚊子繁殖率。除非氣候緊急情況有所改善，否則完全消除登革熱將變得更加困難。長遠來看，新加坡將面臨一場辛苦硬仗。」（編輯：陳惠珍）1120201