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菲律賓南部民答那峨傳規模6地震 當局警告恐有災損

2023/2/1 21:43（2/1 22:46 更新）
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菲律賓南部民答那峨島（藍點處）1日發生規模6.0地震。雖尚未傳重大災情，地方當局已對餘震和可能的災損提出警告。（圖取自美國地質調查所網頁usgs.gov）
菲律賓南部民答那峨島（藍點處）1日發生規模6.0地震。雖尚未傳重大災情，地方當局已對餘震和可能的災損提出警告。（圖取自美國地質調查所網頁usgs.gov）
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（中央社菲律賓聖托斯將軍市1日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）指出，菲律賓南部民答那峨島今天發生規模6.0地震。雖尚未傳重大災情，地方當局已對餘震和可能的災損提出警告。

法新社報導，民答那峨島（Mindanao Island）納卯德奧羅省（Davao de Oro）蒙卡約鎮（Monkayo）附近於當地時間晚間6時44分發生地震。偏遠多山的當地金礦開採區截至目前沒有傳出重大災損。

當地警察阿薩亞斯（Harvey Asayas）告訴法新社，地震起先很強烈，後來逐漸減弱，搖晃40秒才停止，「當局出動包括消防和救難官員，正在各地展開巡邏，以評估災損」。

附近新巴達安鎮（New Bataan）警察安布羅休（Lucita Ambrocio）表示，經檢查建物，「我看到營房出現小裂痕」。

附近蒙特維斯塔市（Montevista）的麥爾加（Maricar Melgar）則表示，地震搖晃得很強烈，她那時擔心所在建築可能倒塌。51歲的她說：「那可能是我經歷過最強烈地震，我到現在都還在發抖。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120201

#法新社
#民答那峨島
#阿薩亞斯
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