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美韓聯合軍演 北韓：把局勢推向極端紅線

2023/2/2 09:14
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（中央社首爾2日綜合外電報導）美國與南韓今天舉行聯合空中軍事演習，北韓外交部指責此舉已將局勢推向「極端紅線」，揚言將讓朝鮮半島變成「巨大戰爭軍火庫和更危險戰區」。

路透社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問首爾過後兩天，南韓當局對外公布這項演習消息。南韓國防部今天表示，這次美韓軍演出動了B-1B轟炸機及F-22和F-35戰鬥機。

南韓國防部在聲明中表示，演習旨在促進軍隊之間的互通性，並有效展現對抗北韓威脅的能耐。

北韓官媒中央通信社（KCNA）則發布聲明指出，只要華府採取敵對政策，平壤就無意進行對話。

北韓一名不願透露姓名的外交部發言人在聲明中說：「美國及其附庸魯莽的軍事對抗演習和敵對行為，讓朝鮮半島與地區的軍事與政治局勢達到極端紅線。」

北韓聲明並提到美國防長奧斯汀本週訪問首爾一事。

北韓聲明說：「這充分表達出美國危險的設想局面，終將導致朝鮮半島成為巨大戰爭軍火庫和更危險戰區。」

北韓聲明又說，針對美國任何軍事行動，北韓將以牙還牙做出最強的反制戰略，包括在必要時動用「最具壓倒性的核子力量」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120202

#北韓
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奧斯汀
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