與拜登商議避免美債違約 眾議院議長：進展順利

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國災難性的債務違約危機今天稍稍降溫，因為聯邦眾議院新任的共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示與總統拜登的談話進行順利，不過雙方還未達成協議。

法新社報導，麥卡錫與拜登在白宮磋商約1小時，會後他告訴記者：「總統和我試著找出合作方式。」他說：「我認為，我們最終可以找到共同點。」

麥卡錫表示「磋商進行順利」，但他也警告說，「雙方除了同意繼續對話之外，尚未達成其他共識也未做出其他承諾」。

白宮的聲明聽起來同樣積極正面，聲明說拜登和麥卡錫有著「坦白且直率」的對談，並「同意繼續這場對話」。

這項議題攸關著美國這個全球第一大經濟體的穩定。

路透社報導，不同於其他已開發國家，美國在舉債金額設定了硬性上限。鑒於聯邦政府的支出高過收入，國會必須定期提高舉債上限。

而民主黨籍的拜登和去年11月期中選舉贏得眾院掌控權的共和黨陣營，預料將就提高聯邦政府31.4兆美元舉債上限的議題陷入僵局。

共和黨陣營揚言，如果民主黨人不先同意大幅削減未來的預算，他們就會阻撓提高國家舉債上限這件通常是例行公事的程序。

美國財政部表示，若未能在6月左右提高舉債上限，美國就將被迫史上頭一次債務違約，造成政府無力償還債務，經濟聲譽將因此受損，並可能引發投資者恐慌。

麥卡錫與拜登的白宮會談結束後沒多久，美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）告訴媒體：「前行之路只有一條，那就是國會提高舉債上限。」

他說：「沒有人應該理所當然地認定，聯準會有能耐保護美國經濟免受未能及時行動後續影響的波及。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120202