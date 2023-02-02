緬甸軍政府延長國家緊急狀態 美國譴責非法統治

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）緬甸軍政府今天宣布延長國家緊急狀態，對此華府予以譴責，稱此舉延長了2年前軍方發動政變推翻民選政府後，人民所受的苦難。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「美國強烈反對緬甸軍政府延長緊急狀態的決定，這不僅延長了軍政府的非法統治，也延長了軍政府為這個國家帶來的苦難。」他在談話中使用了緬甸舊名Burma。

緬甸軍方2021年2月發動政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府後，全國便陷入動亂，軍方隨後宣布全國進入緊急狀態，去年8月二度延長國家緊急狀態。

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緬甸軍政府在政變奪權屆滿2年的今天，三度宣布將國家緊急狀態再延長6個月，推遲憲法規定的大選日期。此前，軍政府曾宣布要在今年8月以前舉行新選舉，並解除國家緊急狀態。

普萊斯表示，美國決心與其他國家聯手「拒絕承認這個政權在國際上的正當性」，並譴責緬甸軍政府所謂的「選舉規畫」將加劇暴力和不穩定性，也無法代表緬甸人民。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120202